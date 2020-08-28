İzmir’de 30 Ağustos programlarının ayrıntıları belli oldu

İzmir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenecek programların ayrıntıları belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramını bir dizi etkinlikle kutluyor. Kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı olacak. Sabah 09.30’da çelenk koyma etkinliğiyle başlayacak program, 10.30’da Kadifekale Şehitliği’ndeki törenle devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk törenine katıldıktan sonra, bando eşliğindeki üstü açık otobüsle kentte 30 Ağustos Zafer Turuna çıkacak ve halkı selamlayacak.

Saat 17.00’de ise Gündoğdu Meydanı’nda “Zafer HavaFest’20” adıyla uçuş gösterisi düzenlenecek. 10 paramotorun katılımıyla yapılacak Uçuş Korteji ve Hava Gösterisi, renkli görüntüler oluşturacak. Hava durumuna göre Bostanlı Deniz Deltası’ndan kalkacak paramotorlar, kortej düzeninde sahil hattını takip ederek Gündoğdu Meydanı’nda gösterilerini sergileyecek. Kortej Üçkuyular Vapur İskelesine kadar devam edecek. Gösteri, Körfez kıyılarından ve evlerin balkonlarından izlenebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos’ta başlattığı Zafer Bayramı kutlamalarını 9 Eylül tarihine kadar sürdürecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kişisel sosyal medya hesaplarından da #Dumlupınardanİzmire etiketiyle İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül’e kadar yaşanan önemli gelişmeleri aktarmayı devam ettirecek.

30 Ağustos kutlamaları, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesinin (APİKAM) "Adım Adım Zafere" sergisi ile sürecek. Sergi, Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül 1922’ye kadar yaşananları tarihsel belgeler, görseller, haritalar ve gazete haberleri ile anlatacak.

