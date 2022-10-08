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İzmir'de 51 sikke ele geçirildi

08.10.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 51 sikke ele geçirildi

İzmir'de 51 sikke ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 51 sikke ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine Hürriyet Mahallesi İnlik mevkisine operasyon düzenledi.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 51 sikke ile 3 küçük obje ele geçirildi.

Sikke ve objeler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan E.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

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İzmir tarihi eser sikke

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