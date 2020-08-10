İzmir’de 52 yeni otobüs daha hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente 52 yeni otobüs daha kazandırdı. Yaklaşık 49 milyon liralık yatırımla ESHOT Genel Müdürlüğü filosuna dahil edilen yerli araçlar, törenle hizmete alındı. Törende konuşan Başkan Soyer, dar sokaklı ve yokuşlu semtlere hizmet vermesi için midi otobüsler aldıklarını, arka mahallelere daha konforlu bir ulaşım hizmeti vermek gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, entegre toplu ulaşım sistemini güçlendirme yolunda bir yandan raylı sistem yatırımlarına devam ederken, diğer taraftan otobüs filosunu da güçlendiriyor. Son 9 ayda ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde toplam 31 yeni ve yerli otobüsü hizmete alan büyükşehir, yaklaşık 49 milyon liralık yatırımla ESHOT Genel Müdürlüğü filosuna 52 yeni otobüsü daha dahil etti.

Sözümüzü tutacağız

10’u körüklü ve 17’si solo olmak üzere toplam 27 otobüs ve 25 midibüsün hizmete alındığı tören, Buca eski pazar yeri alanında düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son 9 ayda İzmirlilerin hizmetine toplam 83 yeni otobüs alındığını vurguladı. Otobüs alımlarının devam edeceğinin müjdesini veren Soyer, "Elbette bunlarla da sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 304 otobüsü daha filomuza dahil etmenin çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir yandan her alanda ihtiyaç duyulan yeni yatırımlara devam ediyor diğer yandan tüm toplu ulaşım unsurlarımızda sağlıklı, güvenilir, ucuz ve doğaya saygılı bir sistem kurmak için çaba harcıyoruz; çünkü biz sosyal ve demokratik bir yönetim anlayışıyla halk belediyeciliği yapıyoruz. En temel hedeflerimizden biri, İzmir’in her yerinde sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda refahı artırmak ve bu refahı şehrin tamamına adil şekilde dağıtmak. Bu sözümü harfiyen yerine getirene kadar gece gündüz çalışacağız” dedi.