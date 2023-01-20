İzmir’de 774 bin 577 öğrenci karne alacak

İzmir’de 97 bin 26’sı özel okulda okuyan öğrenci olmak üzere toplam 774 bin 577 öğrenciye karne verilecek. Toplam 57 bin 244 öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile ayrılacak. İzmir genelinde özel okullarla birlikte 2 bin 692 okul tatile girecek.
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