YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 8 bin yıl öncesine ait balık figürlü alet bulundu

İzmir'de 8 bin yıl öncesine ait balık figürlü alet bulundu

19.10.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 8 bin yıl öncesine ait balık figürlü alet bulundu

İzmir'de 8 bin yıl öncesine ait balık figürlü alet bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde sürdürülen kazılarda 8 bin yıl öncesine ait, balık şeklinde yapılmış el aleti gün ışığına çıkarıldı.

Yeşilova Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, kentin 8 bin yıllık tarihine ışık tutan kazılar kapsamında 15 santimetre boyunda kemikten balık figürü şeklinde yapılmış alet bulunduğunu söyledi.

Bu aletin balık pulu temizliğinde kullanıldığını düşündüklerini kaydeden Derin, üzerine balığın pulları ve kuyruğu gibi detayların işlenmiş olduğunu ifade etti.

Derin, Batı Anadolu'da, Ege Bölgesi'nde buna benzer bir örneği görmediklerini aktararak, "8 bin yıl öncesindeki ilk Egelilere ve İzmirlilere ait günlük bir alet. O dönemin insanları balık temizlemek için çeşitli aletler kullanmıştı. Biz de o döneme ait böyle bir alet bulduk. Balık temizlemek için kullanılan, kemikten yapılmış ve balık şeklinde bir spatula bu. Üzerinde balık pullarını temizlerken oluşan izleri görebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi desteğiyle 2005'ten bu yana devam eden Yeşilova ve Yassıtepe höyükleri kazılarında, mermer ana tanrıça heykelciği, heykel başları, ayı heykelciği, serçe formunda biberon ile üzerinde güneş sembolü olan yönetici mührünün de aralarında bulunduğu çok sayıda buluntu tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladıDünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı
Altın fiyatları yükseldi, en çok o etkiledi! Kimse yanına yaklaşamıyorAltın fiyatları yükseldi, en çok o etkiledi! Kimse yanına yaklaşamıyor
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir Namaz Vakitleri 19 Ekim Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
13:01
İkindi
16:06
Akşam
18:36
Yatsı
19:52

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Salı

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.