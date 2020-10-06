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İzmir'de ailesinin haber alamadığı 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu

İZMİR HABERLERİ  | 06.10.2020 08:08 | Son Güncelleme

İzmir'de ailesinin haber alamadığı 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yakınlarının kendisinden haber alamadığı 3 çocuk annesi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ailevi sebeplerden dolayı eşi ve 3 çocuğu birkaç gün önce Kütahya'ya giden ve evinde tek başına yaşayan Tuğba Karaçam'a ulaşamayan dayısı Mehmet Y, yeğeninin evine geldi.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadının kapıyı açmaması üzerine kapıyı kırarak içeriye giren dayı Mehmet Y, yeğeninin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kadının öldüğünü belirledi.

Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Karaçam'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, ev hanımı olduğu öğrenilen Karaçam'ın 2 yaşında kızı, 4 ve 10 yaşlarında da iki oğlunun olduğu öğrenildi.

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