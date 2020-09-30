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İzmir'de apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

İZMİR HABERLERİ  | 30.09.2020 16:00 | Son Güncelleme

İzmir'de apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmana giren kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, dairelerin önündeki ayakkabılar ve bebek arabasını alıp kaçtı.

Sabah uyandıklarında ayakkabılarının olmadığını fark eden apartman sakinleri, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmana giren 3 kişinin daire önündeki ayakkabıları ve bebek arabasını almaları yer alıyor.

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