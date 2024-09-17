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  4. İzmir'de apartmanın çatısında çıkan yangında yaklaşık 100 güvercin telef oldu

İzmir'de apartmanın çatısında çıkan yangında yaklaşık 100 güvercin telef oldu

AA AA
17.09.2024 08:18
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İzmir'in Bornova ilçesinde, apartmanın çatı katında çıkan yangında yaklaşık 100 güvercin telef oldu.

İzmir'de apartmanın çatısında çıkan yangında yaklaşık 100 güvercin telef oldu

Kazım Dirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Bülent Özçevik'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Özçevik'in evde bulunmadığı sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, Özçevik'in çatı katında bakımını üstlendiği yaklaşık 100 güvercinin dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında ulaşıma kapatılan Süvari Caddesi, soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
güvercin apartman

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