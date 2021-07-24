İzmir'de araç şarampole devrildi: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Barış Bakıcı (42) yönetimindeki 35 ZA 0591 plakalı otomobil, Bülbüller Mahallesi yakınında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Kudret Aydın (46) sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Barış Bakıcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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