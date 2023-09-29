İzmir'de başına sert cisim düşen belediye çalışanı hayatını kaybetti

İZDENİZ'de makina personeli olarak çalışan Ferhat Güngörmüş, 22 Eylül'de Hasan Tahsin Arabalı Vapurunun Karşıyaka'daki tersanede bakımı sırasında başına düşen sert cisim nedeniyle yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastanede tedavi altına alınan Güngörmüş, hayatını kaybetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm. Alaybey Tersanesinde havuza alınan Hasan Tahsin Arabalı Vapurunda yaşanan talihsiz kaza sonucu 22 Eylül'den bu yana tedavi gören İZDENİZ makine personelimiz Ferhat Güngörmüş'ü ne yazık ki kaybettik. Tüm ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

