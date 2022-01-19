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İzmir'de baz istasyonundaki aküleri çalan 3 şüpheli tutuklandı

19.01.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de baz istasyonundaki aküleri çalan 3 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde bir baz istasyonundan 14 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Besim Uyal Caddesi'nde bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonunda kullanılan aküler çalındı.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Urla Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 şüpheliyi kısa süre sonra plakasız bir otomobilde yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada çalınan 14 akü ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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