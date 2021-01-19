İzmir'de bıçaklı kavga sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bıçaklı kavga sonucu 1'ağır 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'nde Erdoğan Ç. ile Emre T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre T, Erdoğan Ç. ve kavgayı ayırmaya çalışan Erhan D'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, Erdoğan Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yaptığı çalışma sonucu yakaladı.

Darp nedeniyle hafif yaralı olan şüpheli, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü.

