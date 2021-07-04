İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Fatih Caddesi'nde bulunan bir restoranda A.G. ile M.Z. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma restoranın dışında bıçaklı kavgaya dönüştü.
M.Z, yanında bulunan bıçakla A.G'yi göğsünden yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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