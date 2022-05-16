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İzmir'de bir inşaatta yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaralandı

16.05.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir inşaatta yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki bir inşaatta, kolon patlaması sonrası yaşanan çökme sonucu biri ağır 3 işçi yaralandı.

Buca Organize Sanayi Bölgesi 2/21 Sokak'taki bir inşaat alanında beton dökümü sırasında kolon patlaması nedeniyle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Mehmet Onat (63), İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Erol Tatlı (48) ve Ergin Tatlı (31) ise Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden Onat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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