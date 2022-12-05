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İzmir'de bir kişi tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle öldürdü

05.12.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.

Dağkızılca Mahallesi'nde amca A.G. ile yeğeni Ali Rıza G. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası A.G. evinden aldığı av tüfeğiyle yeğeni Ali Rıza G'ye ateş edip olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Rıza G, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli A.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Torbalı yeğen

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