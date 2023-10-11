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İzmir'de bir kişiye zorla senet imzalattıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

11.10.2023 10:13 | Son Güncelleme:
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İzmir'de bir kişiye silah zoruyla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler K.Ç, A.O, F. A. ve O.Ü, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden K.Ç. ve A.O. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. F.A. ile O.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişiyi darbedip silah zoruyla senet imzalattığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için 9 Ekim'de operasyon düzenlemişti.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 52 boş senet, pompalı tüfek, 35 av tüfeği fişeği ile 65 tabanca fişeği ele geçirilmişti.

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