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  4. İzmir'de boynunun üzerine düşen çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

İzmir'de boynunun üzerine düşen çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

İZMİR HABERLERİ  | 18.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

İzmir'de boynunun üzerine düşen çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, koltuktan boynunun üzerine düştüğü gerekçesiyle önceki gün hastaneye getirilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.

Koruyucu anne S.Ü ve komşusu tarafından Seferihisar Devlet Hastanesi'ne getirilen ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edilen 3 yaşındaki Güngör Burak Ç'nin beyin ölümünün gerçekleştiği, makinaya bağlı olarak nefes alabildiği belirtildi.

Öte yandan, çocuğun cezaevindeki annesi A.Ç'nin, çocuğunun kendisinden habersiz koruyucu aileye verildiği iddiasıyla suç duyurusundu bulunduğu öğrenildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, koruyucu aileye verilen çocuklarla ilgili gerçek aileden izin alınması konusunda yasal bir zorunluluğun bulunmadığını, Güngör Burak Ç'nin düşme sonucu yaralandığına yönelik doktor raporlarının bulunduğunu, konunun tıbbi ve hukuki olarak yakından takip edildiğini ifade etti.

Seferihisar'da 16 Ocak'ta koruyucu anne S.Ü tarafından hastaneye getirilen Güngör Burak Ç, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, ifadesine başvurulan S.Ü, lavaboya gittiği sırada çocuğun koltuktan boynunun üzerine düştüğünü söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
koruyucu aile

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