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İzmir'de çeşitli suçlardan aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 07.05.2020 20:03 | Son Güncelleme

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan ve 9 yıl önce cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar eden hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında kimlik sorgulaması yaptıkları kişinin sahte kimlik kullandığını belirledi.

Yapılan detaylı incelemede kişinin, 2011'de Antalya'nın Alanya ilçesindeki cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen B.A. olduğu tespit edildi.

B.A'nın üst aramasında farklı kişilere ait 3 banka kartı da bulundu.

Resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret gibi 15 suçtan araması bulunan ve gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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