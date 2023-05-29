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İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

29.05.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi 2904. Sokak'ta Ramazan Yüksekdağ (25) ile kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüksekdağ, göğsünden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüksekdağ, sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yüksekdağ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Karabağlar ölü

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