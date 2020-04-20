İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden İzmir'in Menemen ilçesinde hasat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında sorunsuz devam ediyor.

Hava sıcaklığının 25 dereceye yaklaştığı Menemen'de çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerini alarak tarlada ter döküyor.

Lezzeti ve aromasıyla tüketicinin tercih ettiği ve ülke genelinde Emiralem çileği olarak da bilinen meyve, raf ömrünün kısa olmasından dolayı ağırlıklı olarak iç piyasada tüketiliyor.

- "Bereketli bir yıl bekliyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, kentteki çiftçilerin mesaisinin sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen devam ettiğini söyledi.

Kovid-19 salgınını en sağlıklı şekilde atlatabilmek adına devletin bütün kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirdiğini vurgulayan Özen, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin emirleri ve destekleriyle sahada üretimin devam etmesi için çalışıyoruz. İlimiz önemli bir tarımsal potansiyele sahip. Bu salgın bize gıdanın ve tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu." dedi.