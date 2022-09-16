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İzmir'de cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

16.09.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'de cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Çınarlı Mahallesi 2844 Sokak'ta A.G'nin kullandığı 35 BDM 590 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Güleç'e (73) çarptı.

Güleç, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Güleç, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güleç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü A.G. gözaltına alındı.

İzmir'de cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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