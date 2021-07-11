İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Bostanlı Vapur İskelesi önündeki balıkçı barınağında, denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sudaki kişi deniz polisi tarafından kıyıya çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemesinde cesedin 37 yaşındaki Oğuz Çalışkan'a ait olduğu tespit edildi.

Çalışkan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



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