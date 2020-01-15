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  4. İzmir'de devlet hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu

İzmir'de devlet hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu

İZMİR HABERLERİ  | 15.01.2020 20:10 | Son Güncelleme

İzmir'de devlet hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde devlet hastanesinin kadınlar tuvaletinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Torbalı Devlet Hastanesinin birinci katındaki kadınlar tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi gören vatandaşlar ve sağlık personeli, durumu polise bildirdi.

Yapılan araştırmada, hastaneye gelen hamile bir kadının sancıları artınca tuvalete girerek doğum yaptığı ve daha sonra binadan ayrıldığı tespit edildi.

Kız bebeğin cesedi, hastanenin morguna kaldırıldı, kimliği belirlenen kadını arama çalışması başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bebek Ceset Torbalı Devlet Hastanesi

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