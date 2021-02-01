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İzmir'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki beş kişi ile otomobil sahibine para cezası kesildi

01.02.2021 07:27 | Son Güncelleme:
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İzmir'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki beş kişi ile otomobil sahibine para cezası kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde "dur" ihtarına uymayan araçtaki beş kişi ile otomobil sahibine para cezası uygulandı.

Polis, Bahariye Mahallesi 1870. Sokak'ta 35 ACP 320 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü Baran Ç. (25), kaçmaya başladı.

Otomobil, bir süre sonra sokaktaki kahvehanenin girişindeki brandanın demir kısmına çarptıktan sonra durdu.

Otomobildeki bir kişi bu sırada kaçtı.

Polis ekipleri, otomobilde bulunan beş kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve sürücüye ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan para cezası uyguladı.

Ayrıca otomobil sahibine de ceza yazılırken, araç trafikten menedildi.

Polis ekipleri, otomobilden kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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