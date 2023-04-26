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İzmir'de eşini 38 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa verilen 18 yıl hapis cezası onandı

26.04.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 3 yıl önce boşanma aşamasındaki eşini 38 bıçak darbesiyle yaralayan Burak Kıncı'ya verilen 18 yıl hapis cezası Yargıtay'da onandı.

Karşıyaka ilçesinde ikamet eden Burak Kıncı, 3 Kasım 2020'de boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi A.K'yi (25), bir restoranda 38 bıçak darbesiyle yaraladı.

Kıncı ifadesinde, barışmak istediğini ancak eşinin teklifi "Henüz dönmek için erken." diyerek reddettiğini söyledi.

"Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan Kıncı'ya, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleri uygulanmadan 18 yıl hapis cezası verildi.

Taraf avukatları kararı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanığa verilen 18 yıl hapis cezası kararını hukuka uygun buldu. Taraf avukatları kararı temyiz etti.

YARGITAY KARARI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin "öldürmeye teşebbüs" olduğunu, yerel mahkemenin suç vasfını tespit ve tayininde isabetsizliğinin görülmediğini bildirdi.

Mağdurun hayatında başka biri olduğuna dair delil bulunmadığının, sanığın yargılama sürecinde pişmanlığını gösterir bir davranış sergilemediğinin dosya içeriğinden anlaşıldığını açıklayan daire, yerel mahkemenin sanık lehine "haksız tahrik" ve "takdiri indirim" hükümlerinin uygulanmaması kararının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Daire, sanığın eylemini tasarlayarak işlediğini, ceza miktarının da hukuka uygun olduğunu belirleyerek, oy birliğiyle temyiz taleplerini reddetti ve 18 yıl hapis cezası kararını onadı.

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