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İzmir'de eski kız arkadaşının evine molotofkokteyli atan kişi serbest bırakıldı

05.04.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eski kız arkadaşının oturduğu bir apartman dairesine molotofkokteyli atan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kani G (42), Çay Mahallesi 2129 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden eski kız arkadaşı Aysun A'nın evinin önüne gelerek 2 molotofkokteyli atıp kaçtı.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Kani G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kani G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Kani G'nin attığı molotofkokteylerinin biri duvara isabet edip, diğeri yanmadan apartmanın bahçesine düşmüştü. Mahalle sakinlerinin çabası ile çıkan yangın kısa sürede söndürülmüştü.

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