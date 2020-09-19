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İzmir’de Gaziler Günü töreni

İZMİR HABERLERİ  | 19.09.2020 13:28 | Son Güncelleme

Gaziler Günü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.Gaziler Günü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanında düzenlen Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir milletvekilleri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, komutanlar ve gaziler katıldı.Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Emekli Albay Mehmet Gökmen, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Gaziler Günü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.
Gaziler Günü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanında düzenlen Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir milletvekilleri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, komutanlar ve gaziler katıldı.
Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Emekli Albay Mehmet Gökmen, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Gökmen, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanının verildiğini hatırlattı. O nedenle bu tarihi Gaziler Günü olarak kutladıklarını ifade eden Mehmet Gökmen, “Tarihimizde şehitlik ve gaziliğin onuru var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı için savaşır. Bunun en güzel örneği de ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşında yaşandı” dedi.
Mehmet Gökmen’in konuşmasının ardından, program sona erdi.

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