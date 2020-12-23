YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de her çocuk adına bir fidan

İzmir’de her çocuk adına bir fidan

İZMİR HABERLERİ  | 23.12.2020 11:16 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa A.Ş.

İzmir’de her çocuk adına bir fidan

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa A.Ş. her çalışanının çocuğu adına Tahtalı Barajı Havzasında 60 dönüm araziye 2 bin 500 fidan dikti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentteki ormanları geliştirmek için başlattığı İzmir’de doğan her çocuk için bir fidan dikme uygulamasına, belediye bünyesindeki şirketler de katıldı. İzdoğa A.Ş. her çalışanının çocuğu adına Tahtalı Barajı Havzasında 60 dönüm araziye hünnap, meşe, hayıt ve mavi servi türlerinden oluşan 2 bin 500 fidan dikti. Her bir fidanın yanındaki tabelaya da çocukların isimleri yazıldı.
İzsu Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda İzdoğa A.Ş. tarafından başlatılan uygulamayla hem çocuğun doğa sevgisinin pekiştirilmesi hem de kentteki kamu kuruluşları ve özel şirketlere örnek olunması amaçlanıyor.
Tahtalı Barajı Havzasında yapılan ağaçlandırma çalışmaları, İzmir’in en önemli içme suyu kaynağını hem erozyondan hem de kirlilikten koruyarak ekonomik ömrünü uzatıyor.

İzmir’de her çocuk adına bir fidan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:19
Öğle
13:16
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.