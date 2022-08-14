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İzmir'de iki akrabasını öldüren zanlı ile oğlu tutuklandı

14.08.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iki akrabasını öldüren zanlı ile oğlu tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde iki akrabasını pompalı tüfekle öldüren, bir akrabasını da bıçaklayan zanlı ile oğlu tutuklandı.

Menderes Mahallesi'nde Remzi Vatansever'in bıçakla yaralanması, eşi Fikriye ile oğlu Şaban Vatansever'in pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili yakalanan S.A.G. (69) ile olaya karıştığı öne sürülen oğlu B.G'nin (40) emniyetteki sorgulaması tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.A.G'nin ifadesinde miras nedeniyle akrabalarıyla sürekli tartıştıklarını, olay günü de çıkan tartışma sonucu sinirlerine hakim olamadığını söylediği, oğlu B.G'nin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Öte yandan, bıçakla yaralanan Remzi Vatansever'in hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Menderes Mahallesi'nde 12 Ağustos akşam saatlerinde S.A.G, çıkan tartışma sonucu Remzi Vatansever'i (57) bıçakla yaramış, evine giden S.A.G, olay yerine tüfekle dönüp Vatansever'in karısı Fikriye (54) ile oğlu Şaban Vatansever'i (34) öldürmüştü.

Polis ekiplerince S.A.G. ve oğlu B.G. gözaltına alınmıştı.

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