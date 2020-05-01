YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de işçi ve emekçilere alkışlı destek

İzmir’de işçi ve emekçilere alkışlı destek

İZMİR HABERLERİ  | 01.05.2020 21:30 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, korona virüs salgını nedeni ile ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi sebebiyle, İzmir’de balkonlara çıkan vatandaşlar, işçi ve emekçilere alkışlarla destek oldu.İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kabul edilerek çeşitli kutlamaların yapıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir’in de aralarında bulunduğu 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi.

İzmir’de işçi ve emekçilere alkışlı destek

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, korona virüs salgını nedeni ile ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi sebebiyle, İzmir’de balkonlara çıkan vatandaşlar, işçi ve emekçilere alkışlarla destek oldu.
İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kabul edilerek çeşitli kutlamaların yapıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir’in de aralarında bulunduğu 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlara çağrıda bulunan işçi sendikaları, ’1 Mayıs akşamı balkonlardayız’ açıklamasında bulundu. Bunun üzerine saatler 21.00’i gösterdiğinde İzmir’in Bornova ilçesinde ikamet eden birçok vatandaş balkonlara çıkarak, alkışlar eşliğinde ’Yaşasın 1 Mayıs’ sloganları atarak, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladıKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Kaymakam Mutlu’dan destek için başvuru çağrısı

Kaymakam Mutlu’dan destek için başvuru çağrısı

Ankara Büyükşehirden lavanta üreticilerine destek

Ankara Büyükşehirden lavanta üreticilerine destek

İzmir Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:31
Sabah
06:05
Öğle
13:13
İkindi
17:01
Akşam
20:12
Yatsı
21:39

İzmir Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Dost Eczanesi
Bayrakli
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yuvadan düşen yavru kumru sepetli araç ile yeniden yuvaya konuldu

Yuvadan düşen yavru kumru sepetli araç ile yeniden yuvaya konuldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Dubai’de Oktay Batal rüzgarı

Dubai’de Oktay Batal rüzgarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.