YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kaçakçılığa yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı

İzmir'de kaçakçılığa yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı

23.08.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kaçakçılığa yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Ağustos arasında kent genelinde 7 ayrı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 62 litre sahte içki, 71,5 litre etil alkol, kaçak alkol yapımında kullanılan 570 malzeme, 16,5 litre içki aroması, 3 bin litre katkılı kaçak akaryakıt, 3 bin 535 adet muhtelif eşya ve 13 bin 800 hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de kaçaklığa yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lahitin içinden çıkanı gören telefonuna sarılıyorLahitin içinden çıkanı gören telefonuna sarılıyor
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
Futbol: TFF 1. LigFutbol: TFF 1. Lig
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:26
Öğle
13:19
İkindi
17:02
Akşam
20:03
Yatsı
21:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.