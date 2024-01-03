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  4. İzmir'de Kafes-28 operasyonunda İran uyruklu şüpheli yakalandı

İzmir'de Kafes-28 operasyonunda İran uyruklu şüpheli yakalandı

03.01.2024 14:08 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 11 ilde düzenlenen Kafes-28 operasyonları kapsamında İzmir'de, uluslararası bir suç şebekesinin üyesi olduğu gerekçesiyle İran uyruklu kadın gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan uluslararası seviyede aranma kaydı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce tahdit kaydı bulunan ve 29 Aralık 2021'den bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişinin kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmanın ardından İran uyruklu Masoomeh Taheri (51), Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan kadının, çoğunlukla İran ve Afganistan uyruklu kişileri, Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olduğu öne sürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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