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İzmir'de kamyonet kaldırımdaki çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

06.08.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kamyonet kaldırımdaki çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde kamyonetin, kaldırımda otururken çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonet, Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta kaldırımda oturan E.Ç. (7) ve M.G'ye (6) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklardan M.G. kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinden kaçan sürücü E.G'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazar

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
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Balcova
Esenler Eczanesi
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