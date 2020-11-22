İzmir'de karbonmonoksitten zehirlenen baba öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba hayatını kaybetti, oğlu ise hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Şehitler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında oğlu Erhan Ersan (47) ile yaşayan Yaşar Ersan yatmadan önce sobayı yaktı.

Daha sonra sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen Yaşar Ersan uyanarak yardım istemek için yakınlarının yanına gitti ve burada fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

İncelemede Yaşar Ersan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. 112 Acil Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erhan Ersan'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşar Ersan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

