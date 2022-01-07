İzmir'de kaza yapan otomobil yol kenarında asılı kaldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 5 metrelik şarampolle yolu ayıran bölümde asılı kaldı.

Hasan Sakallı yönetimindeki 35 ZTJ 38 plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Beton bariyerlere çarpan araç, ön tekerlekleri yoldan çıktığı sırada durabildi.

Yolla yaklaşık 5 metrelik şarampolü ayıran bölümde asılı kalan otomobilin sürücüsü, kaza yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çıkarılarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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