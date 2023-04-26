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  4. İzmir'de kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü şans eseri sağ kurtuldu

İzmir'de kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü şans eseri sağ kurtuldu

26.04.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde panelvanla çarpışıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü olaydan şans eseri sağ kurtulup hastaneye kaldırıldı.

Ahmet S'nin (26) kullandığı 16 EL 123 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mustafa D. (56) yönetimindeki 10 LD 876 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motor ve torpido bölümü koparak savruldu, koltuklar ve arka bölüm ise yaklaşık 10 metre geride kaldı.

Kazadan şans eseri sağ kurtulan otomobil sürücüsü ile diğer aracın şoförü yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan her iki sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İzmir kaza kemalpaşa yaralı

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