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İzmir'de kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı adliyede

26.04.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kıraathanedeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'ta bulunan kıraathanedeki silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 8 zanlıdan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen iki kişiden C.K'nin kardeşine ait otomobil, dün gece kurşunlandı. Yapılan araştırma sonucu otomobili kurşunladığı tespit edilen şüpheliler R.Ç.B. ve O.D. gözaltına alındı.

OLAY

Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki kıraathaneye 22 Nisan'da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda Mustafa Er (29) hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen C.K. ile M.D.Ç, Selçuk ilçesinde yakalanmıştı. Şüphelilere suç işlemede yardım ettiği öne sürülen 6 kişi de soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde irtibat kurdukları göçmen kaçakçıları aracılığıyla yasa dışı yolla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları iddia edilmişti.

Operasyonda 4 tabanca, 31 fişek ile kasatura ele geçirilmişti.

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