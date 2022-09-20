İzmir'de komşu kavgasında öldürülen maktulün eşi, yargılanan sanığa duruşmada tepki gösterdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, aralarında tartışma ve anlaşmazlık bulunan komşular arasında çıkan kavgada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada sanık baba ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Y, taraf avukatları ve öldürülen Adem Ateş'in eşi Senem Ateş katıldı.

Tutuksuz sanık Kazım Y. duruşmada yer almadı.

Tanık olarak dinlenen Kemal Y'nin oğlu B.Y, silahın arbedede patladığını iddia ederek, "Babam belindeki silahı gösterince Adem abi silaha hamle yaptı. Silah o sırada patladı." dedi.

Tutuklu sanık Kemal Y. ise "Hiçbir canlıya zarar veremem. Ailesinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Senem Ateş, sanığa yönelik, "Sakın benden özür dileme." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kemal Y. jandarma tarafından salondan çıkarılırken Senem Ateş, "Sen bu işi yapacağını, öldüreceğini öğleden önce söylemiştin. Sen bu cinayeti tasarlamıştın." sözleriyle sanığa tepkisini dile getirdi.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 4 Ocak'ta meydana gelen olayda, aralarında anlaşmazlık bulunan komşular arasında çıkan kavgada Kemal Y. tarafından tabancayla vurulan Adem Ateş hayatını kaybetmişti.

Kemal Y. hakkında "kasten adam öldürme", babası Kazım Y. hakkında da "kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan dava açılmıştı.

