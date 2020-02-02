İzmir'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran 2 Taylandlı turist taburcu edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Taylandlı turistlerin yapılan tahlillerinde virüse rastlanmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesine turistlik amaçla gelen ve isimleri açıklanmayan 2 Tayland vatandaşı, grip ve ateş şikayetiyle Devlet Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hastanemize koronavirüs şüphesiyle müracaat eden iki Taylandlıda viral hastalık şikayeti, belirti ve bulgularına rastlanmadı. Tedavilerinin ardından taburcu edildiler." dedi.

