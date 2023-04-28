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İzmir’de küle dönen 8 katlı sitenin yönetiminden itfaiyeye tepki

28.04.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan ve meydana gelen yangında küle dönen 8 katlı, 40 daireli sitenin yöneticisi, yangına müdahaleye gelen ilk 2 itfaiye aracından birinin arızalı olduğunu ifade ederek, “Gelen araçların yetersizliği ve geç kalınma nedeniyle yangın çok hızlı büyüdü” dedi.

İzmir’de küle dönen 8 katlı sitenin yönetiminden itfaiyeye tepki

İzmir’in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi’ndeki 4 bloktan oluşan Folkart Sitesi’nin, 8 katlı 40 daireli bloğunda dün akşam saat 22.00 sıralarına yangın çıktı. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açarken, site sakinleri binayı tahliye etti. 6 kişinin dumandan etkilendiği 1 kişinin de hafif şekilde yaralandığı yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sabah 06.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangının ikinci katta başladığını ifade eden site yöneticilerinden Coşkun Arslan, “İkinci katın koridoru yanıyordu. Yangına ilk olarak bizim kendi ekibimiz müdahale etti. Daha sonra itfaiye geldi. Herkes tahliye edildi. İlk gelen itfaiye aracının pompası arızalı olduğu için su basamadı. Geç kalındığı için yandı bitti” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye merkezinin sitenin hemen arkasında olduğunu belirten Arslan, “Bu bölgede metro çalışması olduğu için ağır tonajlı araçlar burada kalamıyormuş. 1 tane merdivenli araç, 1 tane de 2.5 tonluk araç kalabiliyormuş ama onlardan da biri arızalıydı. Diğer ilçelerden gelen itfaiyelerin desteğiyle söndürme çalışmaları yapıldı. Gelen araçların yetersizliği ve geç kalınma nedeniyle yangın çok hızlı büyüdü. Binanın kaplamasındaki yüksek sıcaklığa dayanıklı ahşabın arkasındaki petrol türevi olan izolasyon malzemesi nedeniyle de yangın büyüdü” diye konuştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili de konuşan Arslan, “Yangın ilk çıktığı anda elektrik panolarına baktırdık. Panolarda hiçbir problem yoktu. Koridordaki bir elektrik kontağından yangının çıkmadığını söyleyebiliriz” dedi.

“KÖPEKLERİMİZİ ALAMADIK”

Yangının çıktığı bloğun sakinlerinden Bahadır Alev ise “Dışarıdan sesler duyunca kendimizi dışarıya attık. O hengamede çocuğumuzu aldık. İki tane de köpeğimiz vardı. Yangından korkup kaçtılar, onları kurtaramadık. İçeride incelemelerin tamamlanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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