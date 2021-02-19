İzmir'de kumar oynayan 168 kişiye 763 bin 760 lira ceza kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 168 kişiye 763 bin 760 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Şaşal Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Belirtilen adrese baskın yapan jandarma, 168 kişiye kumar oynadıkları, kapalı alanda sigara içtikleri ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 763 bin 760 lira idari para cezası kesti.
İşletme sahibi İ.Ö. hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.