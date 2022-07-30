İzmir'de minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Çamlıkule Mahallesi 290/5 Sokak'ta M.Ö'nün kullandığı 35 M 9139 plakalı yolcu minibüsü ile B.S. yönetimindeki 38 ADM 357 kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç sokakta bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan minibüs şoförünün basit yaralamadan aranması olduğu, kamyonet sürücüsünün ise 98 promil alkollü olduğu öğrenildi.



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