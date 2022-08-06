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İzmir'de motosikletler çarpıştı 4 kişi yaralandı

06.08.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de motosikletler çarpıştı 4 kişi yaralandı

İzmir'de motosikletler çarpıştı 4 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kerem Karacaoğlu (17) yönetimindeki 35 LEG 96 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi'nde, Ümit Karakuş (29) idaresindeki 34 ZE 4070 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile motosikletlerde bulunan Onur Odabaşı (17) ve Ferdi Duru (27) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'de motosikletler çarpıştı 4 kişi yaralandı

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Ödemiş kaza yaralı

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İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Deva Eczanesi
Aliaga
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
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