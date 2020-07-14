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İzmir'de mührü kırarak doğal gaz sayaçlarının endeksini geriye çeken zanlı yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 14.07.2020 12:06 | Son Güncelleme

İzmir'de mührü kırarak doğal gaz sayaçlarının endeksini geriye çeken zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de mührünü kırdığı doğal gaz sayaçlarının endeksini geriye çeken zanlı, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, doğal gaz şirketi yetkilisi C.Ö'nün "bazı kişilerin faturaları düşürmek için değişik yöntemler kullandığı" şeklindeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu C.B'nin, sosyal medya hesabından doğal gaz faturalarını garantili olarak indirdiğini belirten ilan verdiğini tespit etti.

Ekipler, zanlıyı, bir apartmanda doğal gaz sayacının endeksini geri aldıktan sonra bina çıkışında yakaladı.

İncelemede, şüphelinin sayaçtaki mühürü kırdıktan sonra doğal gaz faturasının düşük gelmesi için endeksi geri aldığı, daha sonra da mührü onardığı saptandı.

Zanlının 4 ev ile 5 iş yerinde doğal gaz faturalarını düşürdüğü ve şirketi yaklaşık 50 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin apartmandaki doğal gaz sayacı endeksini düşürme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sayacın yanına gelen zanlının etrafı kontrol etmesi, ardından elindeki aletle endeksi düşürdükten sonra binadan çıkışı yer alıyor.

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