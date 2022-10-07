YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'de oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

07.10.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.

Millet Mahallesi'ndeki evlerinde kahvaltıda tartıştığı oğlu Kenan C'yi tabanca ile öldüren Y.C'nin emniyetteki sorgulaması tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Dün, Millet Mahallesi 2575 Sokak'ta ikamet eden Y.C. (66), kahvaltı masasında tartıştığı oğlu Kenan C'yi (41) tabancayla öldürüp kaçmış, Asayiş Şubesi ekiplerince Konak ilçesinde yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de dere yatağını atık suyla kirleten tesise 131 bin 516 lira cezaİzmir'de dere yatağını atık suyla kirleten tesise 131 bin 516 lira ceza
Yenilenen Beyazıt Meydanı törenle açıldıYenilenen Beyazıt Meydanı törenle açıldı
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik davaElebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir baba oğul

İzmir Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:54
Yatsı
20:09
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.