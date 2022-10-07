İzmir'de oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.

Millet Mahallesi'ndeki evlerinde kahvaltıda tartıştığı oğlu Kenan C'yi tabanca ile öldüren Y.C'nin emniyetteki sorgulaması tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Dün, Millet Mahallesi 2575 Sokak'ta ikamet eden Y.C. (66), kahvaltı masasında tartıştığı oğlu Kenan C'yi (41) tabancayla öldürüp kaçmış, Asayiş Şubesi ekiplerince Konak ilçesinde yakalanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz