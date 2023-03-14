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İzmir'de ölen bir kızın istismara uğraması ve gasbedilmesine ilişkin 2 sanık hakim karşısında

14.03.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otoyol kenarında yarı baygın halde bulunup kaldırıldığı hastanede ölen Aslıhan Sinem Çiçek'e cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Cem A. ile genç kızın cep telefonunu gasbettiği iddia edilen Burak K'nin yargılanmasına başlandı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, başka bir suçtan tutuklu sanık Burak K., Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar ve annesi Remziye Çiçek ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Cem A. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kimlik tespitinin ardından söz verilen Burak K, Aslıhan Sinem Çiçek ve Cem A'yı tanımadığını savundu.

Olay günü otoyolun ortasında gördüğü Aslıhan Sinem'e araç çarpmaması için ambulansı aradığını ileri süren Burak K, "Orta şeritten kenara çektim. Aslıhan Sinem'e su almak için olay yerinden ayrıldım. Polisleri görünce tekrar olay yerine geldim. Dere kenarında bir telefon buldum. Gelen polislere telefonu teslim ettim. Aslıhan Sinem'i otoyoldan bariyerlere çekerken üzerime kan bulaştı. Bunu polislere de söyledim. Ben sadece yardım etmek istedim. Aslıhan Sinem'i otoyol kenarına çekerken bana tokat attı, o sırada üzerime kan bulaştı." diye konuştu.

Sanık Cem A. ise olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi.

Aslıhan Sinem Çiçek'i 2-3 yıldır tanıdığını anlatan Cem A, şunları kaydetti:

"Kuzeni ile sevgiliydim ama sonradan ayrıldık. Aslıhan Sinem beni sosyal medyadan ekledi. Uzun bir süre görüşmedim. Sonrasında sosyal medya üzerinden görüştük ve 'buluşalım' dedim. Bana konum attığı yerden aldım. Beraber Seyirtepe mevkisine gittik. Orada biraz vakit geçirdik. Ben kendisinden hoşlanıyordum. Arabayla bizim eve geçtik. Vakit geçirdik, birlikte olduk. Akşam 19.30 gibi gitmek istediğini söyledi. Birlikteyken alkol veya uyuşturucu madde almadık. Birbirimize sarıldık ve güzel bir şekilde ayrıldık."

Cem A, Aslıhan Sinem'in öldüğünü 2 gün sonra duyduğunu, polislerin de kendisini çok daha sonra arayıp ifadesini aldıklarını aktardı.

Baba Serdar Çiçek ise kızının uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

Olay günü kızına uyuşturucu verildiğini savunan baba Çiçek, "Bu kadar uyuşturucu içip eve nasıl gelecekti. Kızım buluşma öncesi bu kadar uyuşturucu alsa ölürdü. Sanık Cem A. uyuşturucu vermediğini söylüyor. Kızıma uyuşturucu verip faydalanmaya çalışmışlar. Kuzeni ve yanındakiler kızımdan faydalanmaya çalışmış. Kızım kendini savunurken camı kırıp elini kesmiş ve olay yerinden kaçmış. Uyuşturucunun etkisiyle otobana çıkmış, kamerada görünüyor. Bu sebeplerden dolayı sanık Cem'den şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Anne Remziye Çiçek ise her 2 sanık hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, sanıklara en ağır cezanın verilmesini istedi.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşma 30 Mayıs'a ertelendi.

OLAY

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de Kuzey Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri civarında baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ertesi gün hayatını kaybetmişti.

Olay yeri yakınında motosikleti bulunan ve polislerce gözaltına alındığında üzerinde genç kızın cep telefonu çıkan Burak K, başka bir suçtan tutuklanmıştı. Genç kızın son olarak buluştuğu Cem A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca her 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Cem A'nın "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 14 yıldan 19 yıla, şüpheli Burak K'nin ise geceleyin yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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