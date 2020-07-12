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İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İZMİR HABERLERİ  | 12.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

B.S. idaresindeki 34 AND 297 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Papağan'a (60) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Adnan Papağan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

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