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İzmir’de otomobilin çarptığı yaya öldü

12.02.2022 05:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de otomobilin çarptığı yaya öldü

İZMİR (AA) - İzmir’in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Doğuş Caddesi'nde Y.K. (25) idaresindeki 35 ATF 012 plakalı otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Yula’ya çarptı.

Yula, olay yerinde öldü.

Olaydan sonra uzaklaşan otomobil, 203/25 Sokak'ta, plakaları sökülmüş olarak park halinde bulundu. Aracın kiralık olduğu belirtildi.

Sürücü Y.K’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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