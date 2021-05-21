YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

21.05.2021 05:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi'nde, Bülent Ecevit Caddesi'nde seyir halinde olan Fatih A. yönetimindeki 35 T 2296 plakalı motosiklet ile Sabiha Gökçen Caddesi üzerinde seyir halinde olan Veli O. idaresindeki 35 F 8781 plakalı otomobil caddelerin kesiştiği noktada çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Fatih A. yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü ve çevredekiler yaptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Fatih A, sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

​​​​​​​

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İzmir Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:48
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:28
Yatsı
22:02

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.