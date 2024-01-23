İzmir'de parçalara ayrılarak satışa çıkarılmış kaçak tır ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Bulgaristan üzerinden ülkeye sokulmuş bir tırın parçalara ayrılarak satışa çıkarıldığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda, 18 parçaya ayrılmış tıra el kondu.

Öte yandan 12-18 Ocak 2024 tarihleri arasında kent genelinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 16 operasyon daha gerçekleştirildi.

Aramalarda 88 bin 520 sigara, 6 milyon 860 bin 400 filtreli sigara kağıdı, 226 gümrük kaçağı puro, 193 paket gümrük kaçağı sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün, 132 şişe sahte içki, 295 elektronik sigara, 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ürünü, 39 tarih eser ve 102 adet gümrük kaçağı cep telefonu, batarya, şarj cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

